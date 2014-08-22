«Интерфакс»: СК не допрашивал экс-министра МЧС Владимира Пучкова

Следственный комитет России не допрашивал бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Российской Федерации, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», - сказала Петренко, предает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Она отметила, что появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в СК бывшего главы МЧС не соответствует действительности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]