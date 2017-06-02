Владивостокская компания попала под санкции США

Американское Министерство финансов ввело санкции в отношении двух грузовых компаний — одной российской и одной китайской. Эти меры приняты в рамках санкций против северокорейской ядерной программы, сообщает ведомство на своем сайте. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА «Новости».

В санкционный список попали компании Volasys Silverstar, зарегистрированная во Владивостоке, и Yanbian Silverstar Netrwork Technology из Китая, а также гражданин Северной Кореи Енг Сонг Ва.

Ранее Минфин США во вторник, 21 августа, обновил санкционный список в отношении российских компаний и граждан из-за КНДР и киберугроз. Под ограничения попали в том числе две владивостокские судоходные компании – Gudzon Shipping и Primorye Maritime Logistics.

В список санкций, связанных с КНДР, США добавили владивостокские Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон») и Primorye Maritime Logistics («Приморская морская логистическая компания»), а также шесть судов под российским флагом – «Бэлла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», которые являются собственностью Gudzon Shipping.

Как пояснил Минфин, эти суда участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов, которые якобы в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда. Предполагается, суда перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН, а суда КНДР, на которые закачивались нефтепродукты, также входят в список ооновских ограничительных мер.

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Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР после того, как осенью 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась на фоне заявлений Пхеньяна об очередном успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для межконтинентальных баллистических ракет. А незадолго до этого КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Резолюция 2375 существенно ограничивает экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Это самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

При этом США ввели против Пхеньяна ряд односторонних ограничительных мер, которые распространяются не только на саму Северную Корею, но и граждан и компании из третьих стран, если США считают их нарушителями международных запретов на сотрудничество с КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]