Анонс на 16 сентября

16 сентября - второй тур выборов губернатора Приморского края. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

16 сентября в 13.30 во Владивостоке, «Фетисов Арена» - пресс-конференция, посвященная началу нового хоккейного сезона. Участники - тренер «Адмирала» Сергей Светлов, генеральный директор клуба Сергей Сошников и генеральный менеджер Александр Селиванов.

16 сентября в 12.00 во Владивостоке, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Шестой этап Чемпионата и Первенства г. Владивостока по картингу.

16 сентября на реке Зея, Амурская область - Открытый Чемпионат Приморского края по рыболовному спорту, дисциплина «ловля поплавочной удочкой».

16-17 сентября в 11.00 в с. Анисимовка, Шкотовский р-н - Открытый Кубок Приморского края по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк – скоростной спуск».

16 сентября с 13.00 до 17.00 во Владивостоке на центральной площади - праздник мороженого.

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября - День работников леса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]