Грузовую линию Хуньчунь–Зарубино–Нинбо официально запускают в Приморье

Глава Приморья Андрей Тарасенко и секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь Баинь Чаолу обсудили возможные сферы сотрудничества во время четвертого Восточного экономического форума.

Как сообщили в администрации Приморского края, 14 сентября планируется запуск коммерческого маршрута Хуньчунь–Зарубино–Нинбо. Данный маршрут будет открыт в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2» на Хуньчунь/Краскино – Посьет, Зарубино, Славянка – порты стран АТР. По предварительным оценкам, транзит грузов по транспортному коридору «Приморье-2» к 2030 году составит до 15 миллионов тонн контейнеров и 22 миллионов тонн зерна в год. Перевозку контейнерных грузов по железной дороге на маршруте Хуньчунь–Зарубино–Нинбо будет осуществлять цзилиньская компания «Северо-Восточная Азия», перевозку морем – чжэцзянское судно MSR (Marine Silk Road).

В этом году на Восточный экономический форум впервые приехал Председатель КНР Си Цзиньпин, а также руководители девяти крупных провинций Китая. Всего китайцами на форуме были подписаны соглашения на 800 млн. долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]