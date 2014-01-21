Во Владивостоке продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры

Прокуратура края вынуждена вновь обратиться к жителям края, руководителям организаций и предприятий. На территории края продолжают фиксироваться случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры и выдвигают требования имущественного характера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, только на этой неделе зафиксированы неоднократные звонки руководителям образовательных организаций города Владивостока от имени неизвестных лиц, которые, представляясь работниками прокуратуры, просят подъехать для решения вопросов по проводимым проверкам и привести дорогостоящую алкогольную продукцию, а также перевести денежные средства.

Следует помнить, что все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе, поэтому телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры края с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников.

При поступлении подобных звонков не следует идти на поводу у мошенников. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок в отношении возглавляемого Вами учреждения можно по телефону 8(423) 240-62-04.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]