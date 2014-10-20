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На Шаморе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

На Шаморе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Администрация г. Владивостока

На побережье Уссурийского залива в районе бухты Лазурная зафиксирован разлив нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила более полутора тысяч квадратных метров, около 800 квадратов уже убрано.

Как сообщили в администрации Владивостока, пробы воды направлены на анализ в Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу. Часть побережья и устья речки площадью около 800 квадратных метров уже очищена силами арендатора территории ООО «Лотс». Территория за речкой, протяжённостью около 150 метров, будет убрана силами городского предприятия «Содержание городских территорий.  

Источник загрязнения и виновник происшествия не установлены, проводятся разбирательства.

Действующим природоохранным законодательством запрещен сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и почву, а также запрещено размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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