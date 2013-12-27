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Во Владивостоке на одной из стоянок нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Во Владивостоке на одной из стоянок нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Во Владивостоке эвакуировали автомобили со стоянки у одного из офисных зданий на ул. Лазо. Причиной стал предмет, лажащий на дороге, похожий на взрывное устройство.

Как рассказывают очевидцы, возможно, объект, похожий на взрывное устройство, лежал на дороге. С самого утра 14 сентября со стоянки у здания по ул. Лазо, 8 были эвакуированы почти все припаркованные автомобили. После сотрудники военной части, находящейся неподалеку, не пускали на территорию людей, работающих в офисном здании. В течение дня машины продолжали эвакуировать со стоянки, на место приехали полиция, спасатели, место ЧП оцепили.

Сейчас на месте работают полицейские и следователи.

Информация уточняется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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