Новый автобус выйдет на маршруты Русского острова
Новый автобус, подаренный городу коммерческой компанией, вскоре выйдет на один из маршрутов, следующих до острова Русский. Таким образом местные власти пытаются решить проблему с транспортом для студентов.
Как сообщили в администрации Владивостока, автобус белорусского производства МАЗ (Минского автомобильного завода) вместимостью 150 пассажиров будет ходить по маршруту № 15 «Изумруд – ДВФУ – Океанариум». Им смогут пользоваться как студенты и преподаватели для поездок в кампус ДВФУ на остров Русский, так и все жители и гости города.
Таким образом, теперь на маршрутах до острова Русский будет ходить 55 автобусов. А постепенно и весь городской транспорт обновят, отметили в администрации края.
В ближайшее время планируется запуск мобильного приложения, по которому пассажиры смогут увидеть, когда подойдет следующий автобус. Сейчас оно работает в тестовом режиме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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