«Вести: Приморье. Интервью»: Айсен Николаев: Якутия взяла курс на интенсивное развитие
«Вести: Приморье. Интервью» с Айсеном Николаевым, избранный глава Республики Саха (Якутия).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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