Девушка-водитель погибла в ДТП в Артеме

Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в городе Артеме. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, девушка за рулем Honda HR-V не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в дерево.

В результате ДТП рулевая Honda скончалась на месте происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]