Анонс на 17 сентября
17 сентября в 12.00 в Приморской краевой филармонии - пресс-конференция, посвященная открытию юбилейного 80 концертного сезона.
17 сентября во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена» - ХК «Адмирал» (Владивосток) – ХК ЦСКА (Москва). Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
17 сентября в России стартует Международная неделя слингоношения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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