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Андрей Андрейченко выступил с обращением к жителям Приморья

Андрей Андрейченко выступил с обращением к жителям Приморья

Кандидат в губернатора Приморского края, депутат Государственной Думы России Андрей Андрейченко заявил о своей поддержке Андрея Тарасенко во втором туре досрочных выборов губернатора Приморского края. "Надо поддержать курс на развитие, нельзя допускать к власти представителей КПРФ", - заявил Андрейченко.

Напомним, что в первом туре губернаторских выборов представитель ЛДПР занял четвертое место, набрав чуть менее 10 процентов голосов. Во втором туре досрочных губернаторских выборов сойдутся два Андрея Тарасенко и Ищенко. Выборы назначены на 16 сентября.

Ранее большой общественный резонанс вызвало обращение главной "неожиданности" выборов губернатора Приморья - Юлии Толмачевой.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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