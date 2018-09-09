Андрей Андрейченко выступил с обращением к жителям Приморья
Кандидат в губернатора Приморского края, депутат Государственной Думы России Андрей Андрейченко заявил о своей поддержке Андрея Тарасенко во втором туре досрочных выборов губернатора Приморского края. "Надо поддержать курс на развитие, нельзя допускать к власти представителей КПРФ", - заявил Андрейченко.
Напомним, что в первом туре губернаторских выборов представитель ЛДПР занял четвертое место, набрав чуть менее 10 процентов голосов. Во втором туре досрочных губернаторских выборов сойдутся два Андрея Тарасенко и Ищенко. Выборы назначены на 16 сентября.
Ранее большой общественный резонанс вызвало обращение главной "неожиданности" выборов губернатора Приморья - Юлии Толмачевой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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