Леонид Таубе: "Мы показали самые интересные моменты ВЭФ и очень напряженную программу президента"
"Вести: Приморье. Интервью" с первым заместителем руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК Леонидом Таубе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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