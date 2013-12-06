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Присвоенные пять тысяч рублей будут стоить приморскому судебному приставу крупного штрафа

Присвоенные пять тысяч рублей будут стоить приморскому судебному приставу крупного штрафа

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока жительница краевого центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период, когда фигурантка занимала должность судебного пристава-исполнителя ОСП по Фрунзенскому району г. Владивостока.

Получив в рамках исполнительного производства от должника деньги в сумме более 5 тыс. рублей, пристав в кассу УФССП России по Приморскому краю денежные средства не сдала, а присвоила их себе, потратив на личные нужды.

На стадии предварительного расследования причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме добровольно возмещен. 

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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