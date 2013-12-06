Присвоенные пять тысяч рублей будут стоить приморскому судебному приставу крупного штрафа
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока жительница краевого центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период, когда фигурантка занимала должность судебного пристава-исполнителя ОСП по Фрунзенскому району г. Владивостока.
Получив в рамках исполнительного производства от должника деньги в сумме более 5 тыс. рублей, пристав в кассу УФССП России по Приморскому краю денежные средства не сдала, а присвоила их себе, потратив на личные нужды.
На стадии предварительного расследования причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме добровольно возмещен.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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