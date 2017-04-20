Регулярные морские грузовые перевозки между Владивостоком и Раджином возобновятся 18 сентября

Приморская компания - ООО "ИнвестСтройТрест", в прошлом году открывавшая грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивостоком, на следующей неделе планирует возобновить морские грузовые перевозки между РФ и КНДР.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", на перевозках Владивосток - Раджин будет задействован небольшой теплоход "Pyuong Hua" (флаг КНДР), название судна в переводе означает "Мир". Водоизмещение судна - 600 тонн, экипаж - 10 человек. Судно способно брать на борт контейнеры, генеральный груз, рефконтейнеры с подключением их судовой электросети. Планируются круглогодичные еженедельные рейсы из Владивостока в Раджин.

Что касается парома "ManGyongBong", ранее курсировавшего между Владивостоком и Раджином, то пока не удается набрать достаточную для покрытия расходов партию груза. Паром способен взять на борт 193 туриста, до 1,5 тыс. тонн грузов.

Напомним, в начале сентября прошлого года рейсы парома "ManGyongBong" были приостановлены из-за разногласий компании-оператора и ООО "Владивостокский морской терминал", в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы. Позже паром выполнил несколько рейсов по перевозке грузов. Однако после разногласий с таможней, заявившей о признаках нарушения резолюции Совета Безопасности ООН, паром уже несколько месяцев простаивает в порту Раджин.

За все время работы линии было перевезено порядка 350 человек. Паром ManGyongBong до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР судну запрещено заходить в Японию.

Порт Раджин входит в состав особой экономической зоны Расон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]