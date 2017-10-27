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Бабье лето придет в Приморье: столбики термометров поднимутся до 28 градусов

Бабье лето придет в Приморье: столбики термометров поднимутся до 28 градусов

Фото: Om1.ru

В начале новой рабочей недели погоду Приморского края будет формировать гребень западного антициклона. Погода в основном без осадков и тёплая. Небольшие дожди возможны лишь в первый рабочий день, и то в отдельных районах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Температурный фон ожидается однородным. В ночные часы температура воздуха составит +12…+17 °С, в горных районах до +4…+10 °С. В дневные часы яркое солнце будет способствовать хорошему прогреву воздуха, и столбики термометров поднимутся до летних значений, +20…+28 °С.

Во Владивостоке погодные условия будут радовать гостей и жителей нашего города. Будет преобладать солнечная погода. Минимальные значения составят +14…+16 °С, а максимальные температуры повысятся до +22…+26 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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