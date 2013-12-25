Четверо контрактников в Приморье осуждены за попытку продать боеприпасы
Уссурийский гарнизонный военный суд в Приморье вынес обвинительный приговор четверым рядовым-контрактникам, пытавшимся продать боеприпасы, собранные после стрельб.
Как сообщило Главное военное следственное управление СК РФ, следствие и суд установили, что одному из рядовых пришла в голову идея после стрельб продать неотсрелянные боеприпасы. В свой "бизнес-план" он посвятил ещё троих коллег. Те с радостью ухватились за возможность подзаработать, однако при попытке реализовать товар горе-продавцов задержали сотрудники правоохранительных органов.
Решением Уссурийского гарнизонного военного суда названным лицам в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 3 года, 2 года и 1 год условно.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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