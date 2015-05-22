Во Владивостоке пройдет Первый Российско-Китайский Медиаконгресс

Первый Российско-Китайский Медиаконгресс с участием ведущих средств массовой информации Дальнего Востока и китайской провинции Цзилинь пройдет во Владивостоке с 19 по 21 сентября.

Первый Российско-Китайский Медиаконгресс (РКМК) с участием ведущих китайских и дальневосточных средств массовой информации, а также первых лиц Приморского края и китайской провинции Цзилинь пройдет во Владивостоке с 19 по 21 сентября 2018 года. Инициатором мероприятия стало Министерство пропаганды народного правительства провинции Цзилинь, сообщает оргкомитет РКМК.

Основное заседание пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета 19 сентября, 20 и 21 сентября в рамках мероприятия пройдут встречи китайского медиасообщества с представителями приморских властей и руководителями предприятий.

Основная цель Российско-Китайского Медиаконгресса – знакомство медиасообщества Приморского края и провинции Цзилинь и его вовлечение в совместное обсуждение проблем и перспектив развития регионов. На площадке Медиаконгресса представители авторитетнейших СМИ двух стран обменяются опытом и мнениями о современном состоянии и перспективах развития информационного сотрудничества, а также представят свои проекты.

Повестка Медиаконгресса включает в себя не только обсуждение информационного сотрудничества сторон, но и аспекты экономического присутствия российского бизнеса в Китае и китайского бизнеса на Дальнем Востоке России.

Итогом Российско-Китайского Медиаконгресса станет подписание соглашения о намерении создания регионального Российско-Китайского Медиасоюза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]