На пляже в поселке Поспелово больше недели лежит разлагающийся труп нерпы

Жители Владивостока просят вывезти мертвую нерпу с пляжа в поселке Поспелово. Труп животного выбросило на берег 5 сентября, и уже десятый день он разлагается на солнце.

О трупе животного, найденном на берегу Русского острова у поселка Поспелово, сообщила жительница Владивостока Юлия Сторожук, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. 6 сентября женщина обнаружила мертвую нерпу на маленьком пляже недалеко от ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» отделения по Русскому острову. Обеспокоенная тем, что по береговой линии часто гуляют горожане с детьми, Юлия сообщила о находке в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Через неделю тело морского животного так и не было убрано с побережья. Сейчас вздувшийся труп лежит на том же самом месте и продолжает разлагаться.

«Я еще на прошлой неделе обнаружила мертвую нерпу. Это был четверг, 6 сентября. 10-го числа, в понедельник, я позвонила в Росприроднадзор, меня выслушали, записали фамилию и пообещали, что труп вывезут. И вот уже неделя прошла, а его никто не убирает. Там такая вонь стоит! Это ужасно − ведь в этом месте же постоянно люди отдыхают», − жалуется женщина.

VL.ru обратился за комментарием в Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. «На данный момент обращение гражданки направлено в Росрыболовство. Когда мы получим от них ответ, ответим и женщине в установленные законом сроки», − сообщили в ведомстве, затруднившись назвать точные сроки. Также в ТМУ объяснили, что только после ответа Росрыболовства может быть определена организация, которая займется вывозом тела животного.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]