Сотни соглашений были заключены за дни VI Восточного экономического форума. Большинство подписаний касались развития Дальнего Востока и Приморья. «Tele2» берет курс на развитие проектной деятельности для студентов. На полях ВЭФ генеральный директор телекоммуникационной компании официально заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Дальневосточным aедеральным университетом. Какие перспективы открываются студентам?

Секунда и месяцы переговоров официально закреплены на бумаге. Генеральный директор «Tele2» и ректор Дальневосточного федерального университета подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Главная цель – вовлечь студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность. Партнёры создали так называемый студенческий проектный офис. На его базе планируют совместно проводить семинары, конференции, форумы для качественной реализации программ по развитию образования и социального предпринимательства.

Сергей Эмдин, генеральный директор «Tele2»: «Помимо этого мы продолжаем работу по распределению стипендий для наиболее талантливых студентов. Третье направление – это практика в компании «Tele2», с последующим трудоустройством».

Только в прошлом году за именные стипендии «Tele2» поборолись 80 студентов ДВФУ. Новое соглашение расширит возможности. Теперь студенты, аспиранты и молодые ученые смогут не только создавать новые проекты под руководством опытных наставников, но и разрабатывать стартапы, которые позволят развить услуги в области мобильной связи. О необходимости сотрудничества университетов с ведущими корпорациями России много говорили на полях Восточного экономического.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]