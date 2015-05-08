Во Владивостоке высадился "десант" КПРФ из Москвы
Сегодня во Владивосток прибыла группа членов Центрального комитета КПРФ, чтобы поддержать своего кандидата в губернаторы Приморья во втором туре выборов. В краевую столицу приехали депутаты Государственной Думы от партии КПРФ Алексей Корниенко и Александр Ющенко, директор совхоза имени В. И. Ленина Павел Грудинин. После встречи с с партактивом, московская делегация в штабе КПРФ профела пресс-конференцию для журналистов. На ней гости из столицы рассказали о цели своего приезда, о программе своего кандидата и о том, что надеются о прозрачности и честности предстоящих выборов. Напомним, что второй тур голосования состоится 16 сентября 2018 года.
Алексей Корниенко, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, секретарь ЦК КПРФ: "Повестка дня и в том числе нашего кандидата Андрея Ищенко была наполнена вопросами улучшения качества жизни, живущих в Приморском крае, в том числе и молодёжи и пенсионеров. Его повестка, чаяния, желание донести было услышано прежде всего избирателями Приморского края. Всё-таки около 25% это достаточно хороший результат для нашей партии."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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