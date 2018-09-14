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Вчера, 23:30
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Сергей Дарькин сделал политическое заявление

Сергей Дарькин сделал политическое заявление

Впервые с 2012 года экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин выступил с политическим заявлением, сообщает @vestiprim.

Тезисно :

- после отставки никогда не говорил про политику, считал это неэтичным. Сейчас настал час высказаться;

- Миклушевский на посту губернатора наделал много ошибок;

-Ищенко не знаю, желаю ему как человеку всего хорошего, но как политика не поддерживаю;

-в стране есть сильный лидер - Владимир Путин и я призываю приморцев поддержать на губернаторских выборах его курс на развития Приморья.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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