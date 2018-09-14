Сергей Дарькин сделал политическое заявление
Впервые с 2012 года экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин выступил с политическим заявлением, сообщает @vestiprim.
Тезисно :
- после отставки никогда не говорил про политику, считал это неэтичным. Сейчас настал час высказаться;
- Миклушевский на посту губернатора наделал много ошибок;
-Ищенко не знаю, желаю ему как человеку всего хорошего, но как политика не поддерживаю;
-в стране есть сильный лидер - Владимир Путин и я призываю приморцев поддержать на губернаторских выборах его курс на развития Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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