Во Владивостоке «заминировали» место жительства высокопоставленных офицеров
На улице Лазо во Владивостоке утром 14 сентября проходили учения, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на prim.news.
Cиловики отрабатывали действия после получения сообщения о взрывном устройстве, установленном в доме, где проживают высокопоставленные офицерыТихоокеанского флота ВМФ России.
Другие подробности не сообщаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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