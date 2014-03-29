Во Владивостоке «заминировали» место жительства высокопоставленных офицеров

На улице Лазо во Владивостоке утром 14 сентября проходили учения, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на prim.news.

Cиловики отрабатывали действия после получения сообщения о взрывном устройстве, установленном в доме, где проживают высокопоставленные офицерыТихоокеанского флота ВМФ России.

Другие подробности не сообщаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]