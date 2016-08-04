Лодка "вспыла" на дороге во Владивостоке (фото)
Необычное автотранспортное происшествие произошло в столице Приморья днем 15 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.
На Эгершельде на улице Крыгина на дороге потеряли лодку. По всей видимости, плавательное средство транспортировали на специальной автоплатформе, но что-то пошло не так и лодка оказалась на проезжей части.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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