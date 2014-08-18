Автомобилист устроил пьяную «вечеринку» на месте аварии во Владивостоке — очевидцы
ДТП, перешедшее в распитие спиртных напитков под музыку, произошло во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps.control.
«Вылетели с дороги. Ватутина, 14. Очевидцы говорят стоят с 2-х ночи. Стоят пьют водку, пиво, играет музыка. Девушка танцует. Весело им вообщем-то.», — говорится в сообщении.
О пострадавших информации нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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