Автомобилист устроил пьяную «вечеринку» на месте аварии во Владивостоке — очевидцы

ДТП, перешедшее в распитие спиртных напитков под музыку, произошло во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dps.control.

«Вылетели с дороги. Ватутина, 14. Очевидцы говорят стоят с 2-х ночи. Стоят пьют водку, пиво, играет музыка. Девушка танцует. Весело им вообщем-то.», — говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]