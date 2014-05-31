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Тарасенко обратился к приморцам накануне дня голосования

Тарасенко обратился к приморцам накануне дня голосования

На официальном сайте администрации Приморского края 15 сентября появилось завление временно исполняющего губернатора Приморского края. "Вести:Приморье" приводят текст этого обращения:

"Я, временно исполняющий обязанности главы Приморского края, обращаюсь к вам накануне голосования.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморье пройдет второй тур выборов Губернатора.
Первый тур выборов показал, что у избирателей за долгие годы накопились претензии к власти.
В Приморье давно пора навести порядок!
Выводы о состоянии Приморского края доложены Президенту России.
Подготовлены предложения по дорогам, мостам, ремонту школ, больниц, защите пенсионеров , поддержке многодетных семей, детей войны и молодежи.
Владимир Путин готов поддержать развитие Приморья!
16 сентября – не просто второй тур выборов.
Этим голосованием мы даем свое согласие на федеральную поддержку Приморского края. На финансирование приоритетных социальных программ.
Жители Приморья будут чувствовать себя защищенными!
Придите на избирательные участки 16 сентября и сделайте свой выбор!
Выбор курса на развитие Приморья!
И вместе у нас все получится!"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  •  Duke / Сегодня, 21:05
    № 2  
     

    Уберите эту "байду" с сайта! Сегодня - день тишины!! Не нарушайте законы Российской федерации!

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  • Антон / Сегодня, 20:56
    № 1  
     

    Чувак , порядок нужен и его давно уже нужно было навести . Но только не с тобой и не с твоим шефом ...

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