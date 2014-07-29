Путин предложил кандидатуру Воронина на должность прокурора Приморья

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Александра Воронина на пост прокурора Приморского края. Согласно законодательству, депутаты Законодательного Собрания Приморья рассмотрят ее на внеочередном заседании 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края Сергей Бессчасного в августе 2018 года, когда у него заканчивался 5-летний срок службы в Приморском крае.

Справка:

Александр Борисович Воронин родился в 1972 году в городе Шелехово Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году штукатуром-маляром Иркутской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. С 1989 по 1994 годы обучался на юридическом факультете Иркутского государственного университета.

В органах прокуратуры начал работать в марте 1994 года следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска.

С 1996 по 1998 годы — прокурор-криминалист прокуратуры Иркутска.

С 1998 по 2002 годы – следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутска.

С 2002 по 2003 годы — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел по городу Иркутску прокуратуры Иркутской области.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Ангарска.

В декабре 2004 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В августе 2006 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Иркутской области.

В июне 2007 года Александр Борисович Воронин приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен первым заместителем прокурора Иркутской области.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года Воронину Александру Борисовичу присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]