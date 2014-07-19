Сильнейший дождь внезапно обрушился на Владивосток

Вечером 15 сентября во Владивостоке начался сильный дождь.

Примерно в 19:30 в краевом центре Приморья погода значительно испортилась: задул сильный ветер и одновременно пошел ливень.

Оценить ситуацию с погодой можно по скриншоту из трансляции футбольного матча «Луч» — «Тамбов», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]