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Второй тур выборов губернатора Приморья 2001 года. Как это было?

Второй тур выборов губернатора Приморья 2001 года. Как это было?

Сегодня, 16 сентября, в Приморском крае состоится повторное голосование на досрочных выборах губернатора Приморского края. В новейшей истории края уже был случай, когда главу региона выбирали в два приема.

В 2011 году в первом туре выборов губернатора края 27 мая 2001 года принимало участие 13 человек. При явке избирателей в 42,35%  никто из них не набрал 50% голосов. Первые два места заняли предприниматель Сергей Дарькин (23,94%) и экс-мэр Владивостока Виктор Черепков (20,02%). И именно они должны были продолжить  борьбу во втором туре. Однако, решением суда Виктор Черепков был отстранен от выборов и его место во втором туре занял первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Геннадий Апанасенко, который в первом туре с результатом 14,12% занял третье место.

Второй тур выборов губернатора Приморья состоялся 17 июня 2001 года. Явка составила 30,96%. Дарькин набрал 40,17%, Апанасенко - 24,28%, против всех проголосовали 33,71% избирателей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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