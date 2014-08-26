Второй тур выборов губернатора стартовал в Приморье

Во всех муниципалитетах Приморского края в воскресенье, 16 сентября, стартовал второй тур выборов Губернатора региона. Проявить свою гражданскую позицию и выбрать одного из кандидатов жители края могут с 8.00 до 20.00 на более 1 300 избирательных участков Приморья.

По словам члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Татьяны Заболотной, к началу сегодняшнего дня 10 429 жителей региона уже отдали свой голос на выборах в Приморье.

«Уже завершилось досрочное голосование на 214 судах, находящихся в рейсе, – свой выбор сделали 8 545 членов судоэкипажей. Также прошло голосование на семи избирательных участках, находящихся в труднодоступной местности Красноармейского района, и 74 отдельных групп избирателей, транспортное сообщение с которыми было затруднено», – отметила она.

В течение сегодняшнего дня каждый житель Приморья может следить за ходом голосования во время включения прямого эфира краевой избирательной комиссии, которые состоятся в 10.45, 12.45, 15.45, 18.45 и 20.00.

Предварительные результаты голосования будут объявлены 17 сентября в 2.00, 4.00, 6.00 и 10.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]