Оба кандидата проголосовали на повторных выборах губернатора Приморья
Участники второго тура досрочных выборов губернатора Приморья - Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко проголосовали во втором туре выборов. На избирательные участки оба Андрея пришли не одни.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко с супругой Светланой проголосовали на участке № 817 в пригороде Владивостока. Депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко c сыном Никитой отдал свой голос в стенах школы N74 в Первомайском районе Владивостока.
В списки избирателей по Приморью внесены почти 1,5 миллиона человек. Проголосовать 16 сентября можно с 8.00 до 20.00.
Напомним, что в первом туре Тарасенко набрал более 46%, а Ищенко чуть менее 25%. Первые предварительные итоги голосования обещают быть около 2 часов ночи 17 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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