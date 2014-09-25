Фактической столицей Дальнего Востока давно стал Владивосток - dvhab.ru
Об этом хабаровскому интернет-изданию dvnovosti.ru заявил кандидат в губернаторы соседнего с Приморье - Хабаровского края Сергей Фургал.
— Де – юро столицей Дальнего Востока считается Хабаровск, а де-факто она перенесена во Владивосток. По сути, мы потеряли этот статус. И сегодня стоит вопрос не о ее возможном переносе, а возврате в наш край. Ведь столица субъекта характеризуется не только нахождением федеральных органов власти, а также качественным образованием и здравоохранением, постоянным посещением региона первыми лицами, проведением мероприятий международного уровня, — заявил Сергей Фургал.
Статус столицы Дальнего Востока Хабаровск получил при губернаторстве Виктора Ишаева. Он делал все, чтобы город этому соответствовал. Поэтому, именно с тем временем сравнивает кандидат от ЛДПР текущую ситуацию, отмечает хабаровское издание.
— Когда губернатором был Виктор Ишаев, к нам постоянно приезжали международные делегации, в том числе и из стран АТР, проводились десятки мероприятий. То есть были и статус, и функционал, а сейчас осталось только название. Почему так? Вопрос к действующей власти. Теперь надо прилагать усилия, чтобы вернуть в Хабаровск то, что всегда принадлежало ему по праву, — отметил Сергей Фургал.
Напомним, что 9 сентября в день выборов губернатора Хабаровского края два кандидата набрали практически одинаковое количество процентов. Сергей Фургал (ЛДПР) набрал 35,81%, а действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") — 35,62%.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что известный российский блогер Илья Варламов заявил, что Хабаровск круче Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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