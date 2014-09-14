Почти 200 тысяч приморцев приняли участие во втором туре выборов губернатора края

По состоянию на 12 часов 16 сентября явка избирателей при повторном голосовании на досрочных выборах губернатора Приморского края составила 13,54%, что в пересчете составляет почти 200 тысяч жителей края. Неделю назад в первом туре на это же время проголосовало 12,63% избирателей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на крайизбирком.

Более 20% избирателей в полудню проголосовали в Дальнереченском, Ханкайском, Партизанском, Пограничном, Ольгинском, Анучинском районах. Самый активный электорат оказался в Октябрьском районе – 23,44% проголосовавших.

В списки избирателей по Приморью внесены почти 1,5 миллиона человек. Проголосовать 16 сентября можно с 8.00 до 20.00.

Напомним, что в первом туре врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал более 46%, а депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко чуть менее 25%. Первые предварительные итоги голосования ожидаются около 2 часов ночи 17 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]