29-летняя продавщица не устояла перед искушением "срубить денег по легкому"

В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже денег с банковской карты, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на сайт УМВД по Приморскому краю. Теперь за кражу 9000 рублей молодая женщина и ее сожитель могут получить по пять лет лагерей.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 31-летней местной жительницы о хищении денег со счета ее банковской карты.

Установлено, что денежные средства в сумме 9 тысяч рублей были похищены после того, как сожитель потерпевшей, которому она передала в пользование карточку, потерял ее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 29-летнюю местную жительницу и ее 42-летнего знакомого. В отделе полиции они дали признательные показания.

Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте в магазине на улице Краснознаменная, когда в торговый павильон в состоянии алкогольного опьянения пришел сожитель заявительницы и попросил помочь снять деньги с карты через терминал, установленный в зале. Проведя операции, мужчина выронил карту из рук и ушел, а подозреваемая ей завладела. После этого злоумышленница попросила своего знакомого за вознаграждение в виде алкогольного напитка снять с карточки денежные средства для нее в другом банкомате, так как знала пин-код, что он и сделал.

Похищенными денежными средствами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]