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Приморье голосует +2%

Приморье голосует +2%

Явка избирателей на повторное голосования досрочных выборов губернатора Приморского края по состоянию на 15-00 16 сентября составила 23,23% от списочного состава избирателей. В абсолютных цифрах это почти 340 тысяч избирателей. Неделю назад в первом туре на это же время явка составляла 21,37. Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт крайизбиркома.

В списки избирателей по Приморью внесены почти 1,5 миллиона человек. Проголосовать 16 сентября можно с 8.00 до 20.00.
Напомним, что в первом туре врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал более 46%, а депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко чуть менее 25%. Первые предварительные итоги голосования ожидаются около 2 часов ночи 17 сентября.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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