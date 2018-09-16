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Неадекватный мужчина прыгает под колёса автомобилей во Владивостоке

Неадекватный мужчина прыгает под колёса автомобилей во Владивостоке

Видео с опьяневшим то ли от наркотиков, то ли от алкоголя мужчиной выложили в социальной сети Инстаграм. Неизвестный агрессивно ведёт себя на дороге, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

Отмечается, что место действия - улица Луговая. На кадрах мужчина стоит на дороге и тормозит автомобили. Однако делает он это достаточно агрессивно. Если первое авто ещё успело уехать спокойно, то остальным водителям пришлось уворачиваться от пьяного тела.

При этом под конец он и вовсе запрыгивает на машину. Только водитель не стал терпеть нахальство, и стартовал с места, уронив мужчину на асфальт.

Что произошло с ним дальше - неизвестной.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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