Неадекватный мужчина прыгает под колёса автомобилей во Владивостоке
Видео с опьяневшим то ли от наркотиков, то ли от алкоголя мужчиной выложили в социальной сети Инстаграм. Неизвестный агрессивно ведёт себя на дороге, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.
Отмечается, что место действия - улица Луговая. На кадрах мужчина стоит на дороге и тормозит автомобили. Однако делает он это достаточно агрессивно. Если первое авто ещё успело уехать спокойно, то остальным водителям пришлось уворачиваться от пьяного тела.
При этом под конец он и вовсе запрыгивает на машину. Только водитель не стал терпеть нахальство, и стартовал с места, уронив мужчину на асфальт.
Что произошло с ним дальше - неизвестной.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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