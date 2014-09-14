Дух захватывает: кандидатов в губернаторы Приморья разделяет 0,67%!!!
После обработки 1,5% голосов избирателей, принявших участие в повторном голосовании на досрочных выборах губернатора Приморья, с микроскопическим преимуществом лидирует Андрей Ищенко. 48.94% у него, против 48.27% у врио губернатора Андрея Тарасенко. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт крайизбиркома.
Подсчет голосов продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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