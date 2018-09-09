Ищенко vs Тарасенко - 53:47

После обработки 11,5% голосов избирателей Андрей Ищенко набирает около 53% голосов, у Андрея Тарасенко - 47%. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на данные федерального телеканала "Россия24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]