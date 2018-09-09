Обработана треть голосов: у Тарасенко -6,5%
После обработки 34% голосов во втором туре губернаторских выборов в Приморье лидирует Андрей Ищенко - 51,92%, у Андрея Тарасенко - 45,37%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на данные сайт ЦИК РФ.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 16 сентября составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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