Вчера, 23:36
1 23 3
После обработки 50% голосов Ищенко опережает Тарасенко на 7%
После обработки 50% голосов избирателей, принимавших участие во втором туре выборов губернатора Приморья, у коммуниста Андрея Ищенко - 52,38%, у врио губернатора, кандидата от Единой России Андрея Тарасенко - 45,05%. Об этом сообщает телеканал "Россия24".
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 16 сентября составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.09.2018 Обработана треть голосов: у Тарасенко -6,5%
-
16.09.2018 Ищенко vs Тарасенко - 53:47
-
16.09.2018 Дух захватывает: кандидатов в губернаторы Приморья разделяет 0,67%!!!
-
16.09.2018 По данным exit poll на выборах главы Приморья лидирует Андрей Тарасенко
-
16.09.2018 Оба кандидата проголосовали на повторных выборах губернатора Приморья
-
09.09.2018 Выборы губернатора Приморья: Тарасенко vs Ищенко
Добавить комментарий