После обработки 50% голосов Ищенко опережает Тарасенко на 7%

После обработки 50% голосов избирателей, принимавших участие во втором туре выборов губернатора Приморья, у коммуниста Андрея Ищенко - 52,38%, у врио губернатора, кандидата от Единой России Андрея Тарасенко - 45,05%. Об этом сообщает телеканал "Россия24".

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 16 сентября составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]