Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 23:36
1 3

После обработки 50% голосов Ищенко опережает Тарасенко на 7%

После обработки 50% голосов Ищенко опережает Тарасенко на 7%

После обработки 50% голосов избирателей, принимавших участие во втором туре выборов губернатора Приморья, у коммуниста Андрея Ищенко - 52,38%, у врио губернатора, кандидата от Единой России Андрея Тарасенко - 45,05%. Об этом сообщает телеканал "Россия24".

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 16 сентября составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • LPF / Сегодня, 00:09
    № 1  
     

    Все Губернаторы в Приморье от "ЕР" делали жизнь не выносимой для жителей

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря