Ищенко увеличивает отрыв
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 62,58% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,85% голосов избирателей, он лидирует с разрывом в более чем 8%, сообщается на сайте ЦИК. Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 44,58%, отмечается на сайте.
Ранее при подсчете половины протоколов разрыв между кандидатами составлял чуть более 7%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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