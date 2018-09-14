Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 00:36
  0

Ищенко увеличивает отрыв

Ищенко увеличивает отрыв

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 62,58% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,85% голосов избирателей, он лидирует с разрывом в более чем 8%, сообщается на сайте ЦИК. Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 44,58%, отмечается на сайте.
Ранее при подсчете половины протоколов разрыв между кандидатами составлял чуть более 7%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.



Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря