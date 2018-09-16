Разрыв между кандидатами на выборах главы Приморья стремительно сокращается
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 96,13% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 50,59% голосов избирателей, его отрыв от конкурента сократился до 3,73%, сообщает ЦИК.
Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 46,86%. Ранее сообщалось, что отрыв Ищенко составляет почти 6%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]
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