Разрыв между кандидатами на выборах главы Приморья стремительно сокращается

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 96,13% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 50,59% голосов избирателей, его отрыв от конкурента сократился до 3,73%, сообщает ЦИК.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 46,86%. Ранее сообщалось, что отрыв Ищенко составляет почти 6%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]