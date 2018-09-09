Тарасенко достал Ищенко на финишной черте
После подсчета 99,03% голосов избирателей Андрей Тарасенко набрал 49,02% голосов, тогда как Андрей Ищенко – 48,5%. Об этом свидетельствует информационное онлайн-табло ЦИК РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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