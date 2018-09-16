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В избиркоме объяснили смену лидера в голосовании на выборах

В избиркоме объяснили смену лидера в голосовании на выборах
Смена лидера при подсчете 99% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья произошла, вероятно, из-за того, в последних подсчитанных протоколах лидировал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.

"Видимо, по данным протоколов, выросло число голосов за Тарасенко. При этом данные – предварительные, так как еще не введено 14 участков – на острове Попова и 13 в Советском районе", — сказал собеседник.

По его словам, за 16 сентября зафиксировано 13 жалоб, которые непосредственно касаются кандидатов, они поступили от обоих претендентов на пост главы региона. Жалобы, поступившие за ночь 17 сентября, подсчитываются.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".



РИА Новости https://ria.ru/politics/20180917/1528669895.html
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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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