Объекты теплоснабжения во Владивостоке отключат от газа
«ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» известило филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» о плановом отключении подачи газа от ГРС-1 (газовая распределительная станция) во Владивостоке. На магистральном газопроводе Сахалин—Хабаровск—Владивосток, включая ГРС-1, с 18 по 23 сентября включительно будут проводиться ремонтные работы», - сообщает пресс-служба энергетиков.
Часть котлоагрегатов и котлов Владивостокская ТЭЦ-2, а также котельные «Северная» и «Вторая речка» на время прекращения подачи газа продолжат работать на мазуте и угле.
Несмотря на то, что мазут обходится энергетикам дороже газа, это не скажется на начислениях за услуги горячего водоснабжения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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