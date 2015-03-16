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Объекты теплоснабжения во Владивостоке отключат от газа

Объекты теплоснабжения во Владивостоке отключат от газа

Фото: Приморская газета

«ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток»  известило филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» о плановом  отключении подачи газа от ГРС-1 (газовая распределительная станция)  во Владивостоке.  На магистральном газопроводе Сахалин—Хабаровск—Владивосток, включая ГРС-1, с 18 по 23 сентября включительно будут проводиться ремонтные работы», - сообщает пресс-служба энергетиков. 

Часть котлоагрегатов и котлов Владивостокская ТЭЦ-2, а также котельные «Северная» и «Вторая речка» на время прекращения подачи газа продолжат работать на мазуте и угле.

Несмотря на то, что мазут обходится энергетикам дороже газа, это не скажется на начислениях за услуги горячего водоснабжения. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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