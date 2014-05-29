Полтора года лишения свободы и штраф получил водитель, сбивший насмерть пешехода во Владивостоке

Первореченский районный суд города Владивостока признал 39-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее, в январе 2018 года фигурант, управляя автомашиной Митсубиси Фусо, двигался со стороны улицы Постышева в направлении Тухачевского. В районе дома №7А на улице Волгоградская он совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии потерпевший получил травмы, от которых скончался.

По факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению преступления против безопасности движения.

Первореченский районный суд города Владивостока признал обвиняемого виновным, назначив ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также взыскал 500 тыс. рублей в рамках заявленных потерпевшей стороной исковых требований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]