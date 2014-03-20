В Приморье служебная собака помогла полицейским выйти на след подозреваемого в квартирной краже
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 63-летняя женина рассказала о том, что в частном доме, расположенном по улице Панфилова, совершена квартирная кража: неизвестный злоумышленник похитил денежные средства Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 35 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой.
Полицейский пес по кличке Ватан уверенно взял след, после чего вышел на улицу. Пройдя по улице Панфилова, собака свернула на соседнюю улицу и остановилась около частного дома.
Полицейские вошли в дом, где обнаружили 38-летнего мужчину, Владелец дома находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Часть похищенных денежных средств сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшей.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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