Крайизбирком огласил предварительные итоги выборов губернатора Приморья

После подсчета 99,1% голосов на выборах Губернатора Приморского края с отрывом в 1,49% лидирует Андрей Тарасенко. Об этом сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева в понедельник, 17 сентября.

Представитель крайизбиркома отметила, что по состоянию на 8.35 понедельника явка избирателей составила 35,44%. На данный момент обработано 99,1% бюллетеней.

«С небольшим отрывом лидирует Тарасенко Андрей Владимирович – 49,55% (253082) голосов набрал этот кандидат. Ищенко Андрей Сергеевич набирает 48,06% (245438) голосов», – сообщила она.

Наталья Камаева уточнила, что данные результаты – промежуточные. Не обработанными пока остаются 14 протоколов участковых избирательных комиссий. После того, как все данные будут введены в систему ГАС «Выборы», краевой избирком сможет окончательно огласить итоги голосования.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%.

Отмечено, что на подведение результатов территориальным избирательным комиссиям дается три дня. На сегодняшний момент в краевую избирательную комиссию сдали протоколы 16 территорий.

По словам Натальи Камаевой, за вчерашний день в избирком поступило 13 жалоб, в том числе от штаба кандидата Андрея Тарасенко на подвоз и подкуп избирателей, еще несколько поступило в понедельник, 17 сентября. Жалобы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Приморье в воскресенье, 16 сентября, состоялся второй тур выборов Губернатора региона. На избирательных участках работали 1 450 наблюдателей – это представители общественных организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]