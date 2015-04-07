В Приморье задумались о разведении семги

Более 40 миллиардов рублей будет вложено в приморскую аквакультуру уже в ближайшие три года. Об этом на полях ВЭФ заявили китайские инвесторы из корпорации Wenlian Aquaculture». Соглашение о намерении на ВЭФ подписал председатель совета директоров МА СИНЬХУА.

По его словам их корпорация просчитывает проект по искусственному воспроизведению семги. Проведена большая исследовательская работа и теперь ведутся консультации с партнерами из Норвегии. «У Норвегии самые большие наработки в этой отрасли, и если этот проект будет реализован,

то мы их обязательно будем привлекать. Установка бассейнов может быть на акваториях севера Приморья. Там чистая и холодная вода. Гидрология водных акваторий позволяет реализовать этот проект. Речь идет о выращивании сотен тысяч тонн качественного лосося. Примерные инвестиции в этот проект 600 миллионов долларов».

Если искусственное воспроизведение семги это ближайшее будущее. А вот другие проекты компании уже реализуются. В Приморье китайские инвесторы работают через российскую компанию «Биобанк». Это российское представительство корпорации «Wenlian Aquaculture», и российское предприятие готово к увеличению объемов продукции.

По словам директора компании «Биобанк» Александра Колесникова их основная специализация это выращивание гребешка и трепанга. Также в планах разведение морского ежа. В преддверии ВЭФ компания «Биобанк» приняла решение существенно увеличить площади водных арендованных акваторий для товарного выращивания гребешка, серого морского ежа. «Биобанк» уже подал заявку на формирование участка 3000 гектаров.

Напомним, что в 2018 году в отрасли созданы новые предпосылки для ее ускоренного развития. Морское фермерство на Дальнем Востоке впервые получило прозрачные механизмы ведения бизнеса. Фондом развития Дальнего Востока совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством по поручению президента и правительства реформирована нормативная база и разработан специальный интернет-сервис, обеспечивающий инвесторам доступ к водным акваториям для разведения и выращивания марикультуры. Теперь инвесторы могут самостоятельно формировать участки под марикультуру, а затем приобретать их на электронных торгах.

«Внедрение современных технологий получения жизнестойкой молоди и товарного выращивания позволяет существенно повысить объёмы производства. Сегодня с российской стороны стараниями Минвостокразвития запущен в эксплуатацию интерактивный электронный сервис, позволяющий компоновать и выставлять на торги морские акватории под товарное выращивание. Наше предприятие заинтересовано в увеличении акваторий и в совместном инвестировании денежных средств в новые акватории, - подчеркнул генеральный директор компании «Биобанк».

То, что российская акакультура на Дальнем Востоке нуждается в китайских технологиях выращивания гидробионтов, а также в посадочном материале и оборудовании на ВЭФ заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам отрасль уже показывает первые достойные результаты. Общий урожай уже более 200 тысяч тонн, при этом есть перспективы в ближайшие десять лет значительно увеличить показатели.

«40 миллиардов рублей будет вложено в развитие совместного марикультурного бизнеса на дальнем Востоке, - заявил генеральный директор компании компании «Wenlian Aquaculture» Гонань Цю. Активно эта отрасль развивается не только в Китае, но и в Канаде. Но у России есть огромное преимущество в виде чистых глубоководных акваторий. Теперь есть задача адаптации технологий. Аквакультура начинается с посевного материала. Правда, для поставки его, нужно отстроить заводы. Правительству России нужно рассмотреть вопросы импорта товаров и технологий. Пока пошлины удерживают ввоз товаров, которые пойдут на строительство объектов. Развить отрасль поможет ассоциация. Во всем мире есть такие организации. В них входят чиновник, учёные и предприниматели. Если наделить эту структуру правом принятия решения, то многие проблемы были бы решены».

Симбиоз китайских технологий и экологически чистых акваторий станет настоящим прорывом в ближайшие 5-7 лет. Эксперты считают, что только Приморский край может производить более 50 тысяч тонн деликатесной и экологически чистой продукции, которая будет отличаться по качеству и цене от продукции, которая производится в странах Азии. У Приморья есть все шансы стать лидером по производству экологически чистой продукции».

«Наше внимание к Приморью не случайно. Наша корпорация занимается сферой туризма, недвижимостью. Возможно в будущем интересы России и Китая в Приморье, будут не только в марикультуре. Мы видим интерес к России со стороны многих китайских предприятий. У нас создан специальный фонд который будет помогать бизнесменам двух стран».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]