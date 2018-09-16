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Штаб кандидата от «Единой России» обвинил КПРФ в нарушениях на выборах

Штаб кандидата от «Единой России» обвинил КПРФ в нарушениях на выборах

КПРФ в «скупала» голоса на выборах главы Приморского края, заявил представитель штаба кандидата в губернаторы региона от партии «Единая Россия» Андрея Тарасенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток более 10 тыс, Уссурийск тоже несколько тысяч», — рассказали в штабе Тарасенко.

Кроме того, единороссы заявили, что КПРФ мешала нормальному подсчету голосов. Ранее, после того, как побеждавший во втором туре при подсчете 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко проиграл Тарасенко при подсчете 99% голосов, КПРФ пригрозила массовыми протестами. В ЦИК отметили, что такая ситуация стала возможной из-за «опережения» в подсчете голосов. Сам Ищенко объявил о начале бессрочной голодовки и обратился к жителям Владивостока с призывом собраться с требованием честных выборов.

Второй тур в Приморье стал возможен после того, как 9 сентября, в единый день голосования, ни один из претендентов на должность губернатора не набрал больше 50% голосов. Вторые туры также были назначены во Владимирской, Иркутской областях, Хабаровском крае и Хакасии.

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Источник: Другой источник

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